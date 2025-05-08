بيتر ميمي يروج لـ"المشروع X" ويعلق: "مختلف جدًا"

كتبت- سهيلة أسامة:

روج المخرج بيتر ميمي لفيلمه الجديد "المشروع X" من بطولة النجم كريم عبدالعزيز

وشارك "ميمي" جمهوره مجموعة من الصور من كواليس العمل عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتب ميمي في منشوره: "غدًا الساعة 7 مساءً الإعلان الرسمي لفيلم المشروع X، إن شاء الله يكون مختلف، مختلف جدًا يعني".

الفيلم من قصة وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج شركة "سينرچي بلس" للمنتج تامر مرسي.

ويشارك في بطولة "المشروع X" كل من: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، كما يظهر في العمل عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، وهنا الزاهد.

وتم تصوير الفيلم في عدة دول، من بينها: مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ما يعكس طابعًا إنتاجيًا ضخمًا وتجربة سينمائية متميزة.

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