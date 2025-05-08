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بهاء الدين محمد يقاضي حسين الجسمي بتهمة الاستيلاء على لحن "تعالي"

01:44 م الخميس 08 مايو 2025

حسين الجسمي

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كتبت- نوران أسامة:

رفع الملحن بهاء الدين محمد حسني دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ضد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، يتهمه فيها بالاستيلاء على لحن أغنيته "تعالي" دون الحصول على إذن مسبق منه.

ووفقًا لما ورد في نص الدعوى، يتهم بهاء الدين محمد، الجسمي باستخدام لحن "تعالي" في أغنيته الشهيرة "أحبك"، دون أي اتفاق قانوني، ما اعتبره تعديًا على حقوق الملكية.

وطالب بهاء الدين في دعواه بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف بث الأغنية، وإلزام الفنان الإماراتي بنشر اعتذار رسمي.

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بهاء الدين محمد حسين الجسمي الاستيلاء على لحن
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