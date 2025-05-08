بشرى تحذر متابعيها برسالة غامضة: "كن حذرًا"

كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة بشرى حالة من الجدل بين متابعيها، بعد أن نشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت عليها برسالة غامضة قالت فيها: "الميزان هو الزهرة، والزهرة في برج الحمل، كوكب الحب والجمال في العمل وفي الحرب، كن حذرًا."

من جهة أخرى، ظهرت بشرى مؤخرًا برفقة زوجها خالد حميدة على السجادة الحمراء، خلال حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي أُقيم يوم 27 أبريل بمدينة الإسكندرية، حيث تولت بشرى تقديم فعاليات الافتتاح.

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الدرامية كانت في موسم رمضان 2025، حيث شاركت في مسلسلي "سيد الناس" و"عقبال عندكوا".

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