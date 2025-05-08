اليوم.. عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة في لبنان

كتبت- نوران أسامة:

تستقبل اليوم، الخميس، الفنانة اللبنانية كارول سماحة العزاء في زوجها الراحل، المنتج الدكتور وليد مصطفى، في لبنان.

وكانت كارول أعلنت عن موعدي العزاء في مصر ولبنان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "تُقبل التعازي بزوجي الغالي د. وليد مصطفى في لبنان يوم الخميس 8 أيار 2025، من الساعة 3:00 حتى 7:00 مساءً، في فندق رويال – ضبية، قاعة Polyvalent".

وأضافت: "أما في مصر، فيُقام العزاء يوم الإثنين 5 مايو 2025، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة - الشيخ زايد. أرجو منكم الدعاء له وذكره بكلمة طيبة كما عرفتموه".

وأُقيم العزاء في مصر يوم الإثنين الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة كارول سماحة، من بينهم: إلهام شاهين، دينا فؤاد، المخرجة بتول عرفة، الإعلامية هالة سرحان، الفنان وليد توفيق، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان عماد زيادة، والمايسترو سليم سحاب، وآخرون.

وتوفي زوج كارول سماحة، صباح السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

وكانت كارول، أعلنت عن عزاء زوجها عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "وداعا يا أغلى إنسان بحياتي .. العزاء يوم الاثنين ٥/٥ بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، أرجو كل من عرف زوجي دكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".

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