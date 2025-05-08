بهذه الطريقة الطريفة.. أكرم حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده (صور)

كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان أكرم حسني بعيد ميلاد ابنه، الذي يوافق اليوم 8 مايو، وحرص على تهنئته بطريقة كوميدية.

ونشر أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور التي تجمعه بابنه، وعلق قائلاً: "كل سنة وإنت ابن محترم، ما بيكسبش أبوه في الفيفا بنتايج مهينة، ولا بيبعزق كرامته وهيبته وهو مستخبي ورا عمود منك في الـVR، ربنا يهديك يابنى".

ولاقت التهنئة تفاعلاً واسعًا من النجوم والمتابعين، وحرص عدد من الفنانين على تهنئة "ياسين" في التعليقات، كتب الفنان شيكو: "يوم سعيد يا سينو"، وعلق هشام ماجد: "عيد ميلاد سعيد يا سينو يا حبيبي"، وكتب الشاعر أمير طعيمة: "كل سنة وإنت طيب يا سينو"، أما الفنان دياب فقال: "ربنا يحفظه ويبارك فيه ويفرحك يا حبيبي".

يذكر أن الفنان أكرم حسني عُرض له مؤخرًا مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، وشاركه البطولة كلًا من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، وهي من تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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