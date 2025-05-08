أول ظهور لـ مصطفى قمر بعد إجراءه عملية جراحية في الأحبال الصوتية

كتب - معتز عباس:

ظهر المطرب مصطفى قمر لأول مرة بعد إجراءه عملية جراحية في الأحبال الصوتية مؤخرًا، مؤجهًا رسالة للمتابعين والجمهور.

ونشر مصطفى قمر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "قولولي حمد الله علي السلامة يادرش، نتقابل في كندا باذن الله يوم 10 مايو">

ووجه مصطفى قمر رسالة للجمهور، قائلًا: "زي ما وعدتكم أنا جايلكوا كندا هنغني ونكسر الدنيا، قولولي بقى حمد الله على السلامة خفيت اهو، بحبكم اوي".

يذكر أن مصطفى قمر خضع لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، مؤخرًا، ونشر صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "أنا بنزل البوست ده علشان العرايس والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده علشان يكونوا واثقين اني تعبان بجد".

وأضاف: "والله ما كنت عايز أنزل حاجة بس الأول أنا الحمد لله عملية صغيرة في الأحبال الصوتية وهترتاحوا مني ٦ أيام من غير كلام حتى، شفاكم الله وعافاكم جميعا".

آخر أعمال مصطفى قمر الفنية الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" وشاركه البطولة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، تيام قمر، ورنا رئيس.

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