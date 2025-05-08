بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون

كتب - معتز عباس:

أصدرت الإعلامية بوسي شلبي بيانًا صحفيًا ردًا على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي تم الكشف عنه خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان الصادر من الإعلامية بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الاعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه.

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎بوسي شلبي‎‏ (@‏‎boosy17‎‏)‎‏

وتابع البيان: "كما أنها لا تقبل أي اتهام له بأن علاقة الزوجية المثبتة ببطاقته تزويرا أو مخالفة لشرع الله أو القانون - كما يعلموا جيدا أن المرحوم محمود عبد العزيز لم يخالف الشريعة الاسلامية أو القانون طوال حياته وحتى وفاته".

وأردف البيان: "تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية لم تنتهي بعد للقول الفصل والحاسم في هذا الموضوع وأنها لازالت متداولة ونحتكم فيها لقضاء مصر الشامخ".

وأختتم البيان: "تود الإعلامية بوسي شلبي التحذير من نشر مثل تلك البيانات لما فيه من مساس بالأعراض، مع التنبيه بحقها باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المساس بسمعتها وسمعة المرحوم محمود عبد العزيز".

وأكد البيان على أن مثل تلك البيانات يجب أن يتم التأكد من مصدرها وتحري الدقة والحذر في تداولها.

بيان أسرة ورثة الفنان محمود عبدالعزيز

وكانت ورثة وأسرة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، أصدروا بيانا بشأن الخلافات القائمة مع طليقته.

ونشر محمد محمود عبدالعزيز نجل الراحل، البيان، عبر حسابه على فيسبوك، وجاء فيه: "بيان هام من ورثة الفنان محمود عبدالعزيز.. في الأاونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله".

وتابع البيان: "وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".

واستكمل: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

وأوضح البيان: "ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

وأضاف البيان: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان ونؤكد إننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".

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