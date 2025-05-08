بوسي شلبي تنشر مستندات جديدة ردًا على بيان أسرة وورثة محمود عبدالعزيز

كتب - معتز عباس:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، عن مستندات جديدة ردًا على بيان ورثة أسرة محمود عبدالعزيز، الذي نشروه خلال الساعات الماضية بشأن طلاقها منه.

ونشرت بوسي شلبي، عبر حسابها على إنستجرام، صورة بطاقة الراحل محمود عبدالعزيز، سارية حتى أكتوبر 2022، ومدون عليها (متزوج).

كما نشرت أيضًا صورة تاشيرة عمرة إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 سبتمبر 2019، مدون عليها البيانات التالية:

الاسم: إلهام أحمد علي شلبي

مصدرها: القاهرة

مدة الإقامة: أسبوعين

تأشيرة عمرة - غير مصرح لها بالعمل

اسم المحرم/ محمود عبدالعزيز محمود - زوج.

بيان أسرة ورثة الفنان محمود عبدالعزيز

وكانت ورثة وأسرة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، أصدروا بيانا خلال الساعات الماضية بشأن الخلافات القائمة مع طليقته.

ونشر محمد محمود عبدالعزيز نجل الراحل، البيان، عبر حسابه على فيسبوك، وجاء فيه: "بيان هام من ورثة الفنان محمود عبدالعزيز.. في الأاونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله".

وتابع البيان: "وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".

واستكمل: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

وأوضح البيان: "ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

وأضاف البيان: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان ونؤكد إننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".