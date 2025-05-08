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بالصور.. ملك زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

02:00 ص الخميس 08 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اطلالة ملك زاهر
  • عرض 6 صورة
    ملك زاهر تضع المكياج
  • عرض 6 صورة
    ملك زاهر تضع المكياج
  • عرض 6 صورة
    اطلالة ملك زاهر
  • عرض 6 صورة
    اطلالة ملك زاهر
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة ملك زاهر أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة وئام مجدي.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملوكة السوبر ستار"، "الجمال والأناقة"، "زي القمر"، "ملاك جميل"، "ملوكة القمر"، "ربنا يحفظك يا قمر".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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ملك زاهر ملك زاهر على إنستجرام ملك زاهر تتألق ملك زاهر بمسلسل سيد الناس
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