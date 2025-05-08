بالصور.. ملك زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب - معتز عباس:
خطفت الفنانة الشابة ملك زاهر أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة وئام مجدي.
وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملوكة السوبر ستار"، "الجمال والأناقة"، "زي القمر"، "ملاك جميل"، "ملوكة القمر"، "ربنا يحفظك يا قمر".
View this post on Instagram
يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.
اقرأ أيضا..
بطل قصة حياتي.. روجينا تتغزل في زوجها أشرف زكي بحفل زفاف رنا رئيس
"دي أصغر مني"..جلسة تصوير لـ ليلى علوي تثير تفاعل الجمهور (صور)
فيديو قد يعجبك: