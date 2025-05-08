حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أسرة محمود عبدالعزيز تفجر مفاجأة بشأن طليقته، وأوس أوس يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها رعاية القلب، جلسة تصوير لـ ليلى علوي تثير تفاعل الجمهور، ونادر أبو الليف يعلن استعادة شقة والديه بعد نزاع قضائي، ونجوم الفن يقدمون واجب العزاء في حماة المنتج محمد السبكي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: