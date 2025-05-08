ياسمين رئيس بـ جيبة قصيرة وهند عبدالحليم بفستان أنيق.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيكول سابا

تألقت الفنانة نيكول سابا في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نور إيهاب

خطفت الفنانة نور إيهاب، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

إنجي علاء

شاركت المؤلفة إنجي علاء، متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور، عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر مع ابنها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة الشابة هند عبدالحليم، صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق.

ياسمين رئيس

خطفت الفنانة ياسمين رئيس، الأنظار إليها من خلال إطلالتها الأخيرة، وظهرت فيها بجيبة قصيرة وجاكيت باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".