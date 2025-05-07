سهير رمزي: "اشتغلت مضيفة طيران والزعيم لم يكن شخص عصبي"

كتبت- نوران أسامة:

قالت الفنانة سهير رمزي، أنها عملت في بداية حياتها كمضيفة طيران، حيث خاضت تلك التجربة كونها تعشق السفر، ثم قررت أن تخوض مجال التمثيل ولكن والدتها رفضت عملها بالفن.

وتابعت سهير رمزي ببرنامج تفاصيل، أنها قدمت أدوارا هاما في حياتها مثل "ممنوع في ليلة الدخلة" و"حتى لا يطير الدخان" وتلك الشخصيات مختلفة عنها في الواقع.

وأوضحت، أن كواليس العمل مع الزعيم عادل إمام كانت ممتعة للغاية كونه يتمتع بخفة ظل كبيرة ولم يكن شخص عصبي، وكان مبتسما طوال كواليس العمل.

وأضافت، أن بدايتها كانت موفقة للغاية كونها عملت مع نجيب محفوظ وكمال الشيخ وخيري بشارة وحسين الإمام، وبعدها قدمت أدوارا كثيرة من أجل الإنتشار، حيث لعبت أدوار الفتاة الشقية، وبعد أن حققت نجاحا كبيرا غيرت من الأدوار التي كانت تلعبها.