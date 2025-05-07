من داخل منزلها.. هيدي كرم تنشر فيديو مع والدتها والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو مع والدتها من داخل منزلها.

ونشرت هيدي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوميات هيدي وأم هيدي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مامتك عسل والله وقوليلها احنا كمان بنعمل زيك دي إعادة تدوير يا هيدي، هموووت مش قادرة، طنط سكر بجد، كلنا يا طنط والله ، عسل، سكر، طنط دي عسل ربنا يخليهالك".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.