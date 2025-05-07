إعلان

محمد ثروت يعلق على الحرب بين الهند وباكستان بمشهد من فيلم "حجيم في الهند"

10:36 م الأربعاء 07 مايو 2025

الفنان محمد ثروت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

علق الفنان محمد ثروت على الحرب المشتعلة حاليًا بين الهند وباكستان، والتي تفاعل معها المصريين متوقعين هجرة الهنود إلى مصر مثلما حدث من السودانيين عقب إندلاع الحرب في السودان.

ونشر ثروت مشهد كوميدي من فيلم حجيم في الهند بطولة محمد إمام، وكتب: "شارع فيصل كمان شهر".

وشارك محمد ثروت في مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

اقرأ أيضا..

"بيان هام".. أسرة محمود عبدالعزيز يفجر مفاجأة بشأن طليقة والده

ياسمين رئيس تنشر صورًا مختلفة من رحلتها في أوروبا.. والجمهور يعلق

الفنان محمد ثروت مشهد من فيلم حجيم في الهند هجرة الهنود إلى مصر الحرب بين الهند وباكستان محمد ثروت على انستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان