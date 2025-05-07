محمد ثروت يعلق على الحرب بين الهند وباكستان بمشهد من فيلم "حجيم في الهند"

كتب - معتز عباس:

علق الفنان محمد ثروت على الحرب المشتعلة حاليًا بين الهند وباكستان، والتي تفاعل معها المصريين متوقعين هجرة الهنود إلى مصر مثلما حدث من السودانيين عقب إندلاع الحرب في السودان.

ونشر ثروت مشهد كوميدي من فيلم حجيم في الهند بطولة محمد إمام، وكتب: "شارع فيصل كمان شهر".

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وشارك محمد ثروت في مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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