سهير رمزي ترشح ياسمين صبري لتقديم سيرتها بعمل فني

كتبت- نوران أسامة:

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها لم تتابع أي عمل خلال شهر رمضان الماضي، كونها تحرص على أداء الفرائض والصيام وقراءة القرآن الكريم، موضحة أن الفنانة منى زكي تعجبها للغاية وتعشق تمثيلها وأيضا منة شلبي ونيللي كريم.

وتابعت سهير، ببرنامج "تفاصيل"، أنه في حالة تقديم سيرتها بعمل فني، فانها ترشح الفنانة ياسمين صبري كونها قريبة منها من حيث الشكل وتتمتع بجمال فائق، معقبة: "ياسمين صبري شبهي جدا في الشكل وهي قمراية".

وأشارت سهير رمزي، إلى أنها ضد تقديم السيرة الذاتية للفنان، كون هناك أسرار خاصة في حياته ويجب ألا يبوح بها أو الكشف عنها للجمهور لأنها أمور خاصة به وحده ولا تهم أحد غيره.