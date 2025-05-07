أبرزهم أشرف زكي وعمرو أديب.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في حماة المنتج محمد السبكي

كتب - معتز عباس:

أقيم منذ قليل، عزاء حماة المنتج محمد السبكي في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والتي توفيت أمس الثلاثاء.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة وعائلة السبكي، أبرزهم الفنان محمود حجازي وكريم السبكي وميدو عادل، والمطرب أحمد الشامي، والفنان مصطفى بسيط، والفنانة دنيا عبدالعزيز، والإعلامي عمرو أديب، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وغيرهم.

رحلت حماة المنتج محمد السبكي عن عالمنا الثلاثاء الماضي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

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