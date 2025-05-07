"دي أصغر مني"..جلسة تصوير لـ ليلى علوي تثير تفاعل الجمهور (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها وسط الطبيعة أثارت تفاعلا مع الجمهور.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الطبيعة هي التي تتحدث".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ابتسامتك جميلة أوي، ربنا يديمها عليكي يا غالية، مش بتكبري يا نجمة، ملكة جمال العالم، طول عمرك عسل وجميلة يا لولا، حلويات، جميلة الجميلات، ما شاء الله، دي أصغر مني".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.