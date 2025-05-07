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بعد إثارتها الجدل.. جورجينا تكشف سر إطلالتها الجريئة في حفل Met Gala 2025

09:14 م الأربعاء 07 مايو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إطلالة الأميرة ديانا في حفل ميت جالا
  • عرض 13 صورة
    جورجينا تضع المكياج قبل مشاركتها في حفل ميت جالا (4)
  • عرض 13 صورة
    جورجينا تضع المكياج قبل مشاركتها في حفل ميت جالا
  • عرض 13 صورة
    جورجينا تضع المكياج قبل مشاركتها في حفل ميت جالا
  • عرض 13 صورة
    جورجينا في حفل ميت جالا
  • عرض 13 صورة
    جورجينا تضع المكياج قبل مشاركتها في حفل ميت جالا
  • عرض 13 صورة
    جورجينا في حفل ميت جالا
  • عرض 13 صورة
    جورجينا تضع المكياج قبل مشاركتها في حفل ميت جالا
  • عرض 13 صورة
    جورجينا في حفل ميت جالا 2025
  • عرض 13 صورة
    جورجينا في حفل ميت جالا 2025
  • عرض 13 صورة
    جورجينا في حفل ميت جالا 2025
  • عرض 13 صورة
    جورجينا في حفل ميت جالا
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة وعارضة الأزياء جورجينا متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا لها من مشاركتها أمس الإثنين في حفل Met Gala 2025 في متحف ميتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك.

ونشرت جورجينا مجموعة صور بفستان أسود جريء ذات فتحة ساق، عبر حسابها بموقع "انستجرام" لتكشف عن سر إطلالتها الجريئة المستوحاة من إطلالة الأميرة ديانا، التي شاركت في هذا الحفل الضخم عام ١٩٩.

تألقت جورجينا على السجادة الزرقاء في حفل "ميت جالا"، بإطلالة جذابة، مما جعلها نجمة الحفل بلا منازع منذ اللحظة الأولى لوصولها.

وكانت جورجينا أثارت جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انهالوا عليها بالتعليقات الهجومية، وجاءت: "شعرك مزيت"، "إيه التسريحة الغريبة دي"، "شعرك مش لايق على الحدث"، "ملابس المنزل"، "ملابسك غير لائقة"، "الجمال ليس في العري".

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عارضة الأزياء جورجينا جورجينا على إنستجرام حفل Met Gala 2025 جورجينا بحفل ميت جالا إطلالة جورجينا بحفل ميت جالا
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