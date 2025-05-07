بعد إثارتها الجدل.. جورجينا تكشف سر إطلالتها الجريئة في حفل Met Gala 2025

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة وعارضة الأزياء جورجينا متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا لها من مشاركتها أمس الإثنين في حفل Met Gala 2025 في متحف ميتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك.

ونشرت جورجينا مجموعة صور بفستان أسود جريء ذات فتحة ساق، عبر حسابها بموقع "انستجرام" لتكشف عن سر إطلالتها الجريئة المستوحاة من إطلالة الأميرة ديانا، التي شاركت في هذا الحفل الضخم عام ١٩٩.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

تألقت جورجينا على السجادة الزرقاء في حفل "ميت جالا"، بإطلالة جذابة، مما جعلها نجمة الحفل بلا منازع منذ اللحظة الأولى لوصولها.

وكانت جورجينا أثارت جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انهالوا عليها بالتعليقات الهجومية، وجاءت: "شعرك مزيت"، "إيه التسريحة الغريبة دي"، "شعرك مش لايق على الحدث"، "ملابس المنزل"، "ملابسك غير لائقة"، "الجمال ليس في العري".

اقرأ أيضا..

روبي تحيي حفلا غنائيا بـ الأردن في هذا الموعد

أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد.. والجمهور: "ملكة جمال من عالم آخر"