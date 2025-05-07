بطل قصة حياتي.. روجينا تتغزل في زوجها أشرف زكي بحفل زفاف رنا رئيس

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة روجينا متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو جمعها بزوجها أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، من حفل زفاف الفنانة رنا رئيس.

ونشرت روجينا الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بطل قصة حياتي".

وتفاعلت نجمات الفن مع الفيديو، أبرزهن الفنانة وفاء عامر، الفنانة زينب العبد، الفنانة غادة طلعت، والفنانة غادة عبدالرازق، وإنجي علي.

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

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