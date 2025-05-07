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روبي تحيي حفلا غنائيا بـ الأردن في هذا الموعد

08:12 م الأربعاء 07 مايو 2025

روبي الفنانة

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كتب - معتز عباس:

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفلًا غنائيًا ضخم في مدينة عمان بالأردن يوم 30 مايو الجاري.

وكتبت روبي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الأردن يوم 30 مايو في نادي ديونز عمان عشان نولعها".

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A post shared by Ruby (@therubyegy)

وشاركت روبي رمضان الماضي بمسلسل أخواتي"، بطولة نيللي كريم وكندة علوش وجيهان شماشرجي، وأحمد حاتم، وحاتم صلاح.

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الفنانة روبي حفل روبي في الأردن روبي تحيي حفل غنائي بالأردن روبي على إنستجرام
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