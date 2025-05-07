روبي تحيي حفلا غنائيا بـ الأردن في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفلًا غنائيًا ضخم في مدينة عمان بالأردن يوم 30 مايو الجاري.

وكتبت روبي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الأردن يوم 30 مايو في نادي ديونز عمان عشان نولعها".

View this post on Instagram A post shared by Ruby (@therubyegy)

وشاركت روبي رمضان الماضي بمسلسل أخواتي"، بطولة نيللي كريم وكندة علوش وجيهان شماشرجي، وأحمد حاتم، وحاتم صلاح.

اقرأ أيضا..

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يغازلها (صور)

"بيان هام".. أسرة محمود عبدالعزيز تفجر مفاجأة بشأن طليقة والده