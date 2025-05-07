أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد.. والجمهور: "ملكة جمال من عالم آخر"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من رحلتها في مدينة باريس بفرنسا.

ونشرت هنا صورًا لها بإطلالة شتوية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أسرتني".

تفاعل المتابعين مع صور هنا الزاهد، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حبي وقدوتي"، "الرقة والجمال" ،"ملكة جميلة"، "أنا مغرمة بكل التفاصيل"، "ملكة جمال من عالم آخر"، "تتألق بالأناقة والجمال"، "جرعة من الجمال".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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