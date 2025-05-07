بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها .

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة يا قلبي، الحلوة، أحلى كارولين في الدنيا، تحفة، دي أجمل وأحلى كارو بجد، إيه العسل ده كله".

يذكر أن، كارولين عزمي شاركت مؤخرا في مسلسل "فهد البطل" وشاركها البطولة الفنان أحمد العوضي والفنان أحمد عبد العزيز والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة صفوة، والفنانة غادة طلعت، وآخرين، وإخراج محمد عبد السلام.