ياسمين رئيس تنشر صورًا مختلفة من رحلتها في أوروبا.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين رئيس أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء رحلتها في أحد المدن الأوروبية.

ونشرت ياسمين مجموعة صور مختلفة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أتمنى لكم وقتًا جميلًا"، "أحلى ياسمين"، "قمرايا جميلة"، "منورة أمستردام".

وخاضت ياسمين رئيس دراما رمضان 2025 بمسلسل "جودر 2"، ومسلسل منتهي الصلاحية.

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.

مسلسل منتهي الصلاحية تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، تامر نبيل.

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