أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل .. والجمهور: "إنتي قلب مصر" (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بسمة مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لـ رفع مستوى الصوت".

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وتفاعل المتابعين مع صور بسمة بوسيل، وجاءت التعليقات، كالتي: "قداش عندها قبول"، "قلب مصر انتي القمر"، "جميلة جدا"، "ربنا يحفظك"، "جميلة وقمر".

احتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتيها "تاليا" و"أمايا"، في أجواء عائلية، بحضور والدهما المطرب تامر حسني.

يذكر أن، آخر أعمال بسمة بوسيل طرحها مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.

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