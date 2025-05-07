ماذا قالت الناقدة ماجدة خيرالله عن حفل زفاف رنا رئيس؟

كتب- هاني صابر:

علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، على حفل زفاف الفنانة رنا رئيس الذي احتفلت به مؤخرا بحضور عدد من نجوم الفن.

وكتبت ماجدة خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "بعد الفرجة على فرح رنا رئيس، هيزداد إعجابك بفرح ليلى زاهر وهشام جمال

واحتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس، يوم 5 مايو 2025 بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

فيما احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بزفافها على المنتج والفنان هشام جمال يوم 23 أبريل 2025.