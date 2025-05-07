ياسر جلال يعلق على صورة جمعته مع أمير كرارة.. ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

علق النجم ياسر جلال، على صورة جمعته مع صديقه النجم أمير كرارة في أحدث ظهور لهما

ونشر ياسر جلال، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "أخويا وحبيبي أمير كرارة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أقوى نجوم محترمين وأخلاق عالية، منورين الدنيا، حلاوتكم ما شاء الله، أحلى اتنين في الوسط الفني، اجتماع المحترمين".

يذكر أن، ياسر جلال عُرض له في دراما رمضان 2025 مسلسل"جودر 2" وهو عمل مأخوذ عن قصص ألف ليلة وليلة، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري.

وشاركه البطولة ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، غادة طلعت، أحمد بدير، أحمد فتحي، جيهان الشماشرجي ومجموعة كبيرة من الفنانين.