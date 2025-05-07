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عمرو وهبة عن تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي: "حبيبنا اللي هيجي يقفلنا القيد يلاقيه مقفول"

06:05 م الأربعاء 07 مايو 2025

عمرو وهبة

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كتب - معتز عباس:

علق الفنان عمرو وهبة على تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

ونشر عمرو صورة لـ أيمن الرمادي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "حبيينا اللى هيجى يقفلنا القيد يلاقيه مقفول اصلاً".

الفنان عمرو هبة ، شارك في مسلسل " شباب امرأة"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو مأخوذ عن رواية شهيرة للروائي أمين يوسف غراب، و سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، و محمود حافظ، ويوسف عمر، جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، لبنى ونس، محمد الصاوي وآخرين.

عمرو وهبة على فيسبوك

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عمرو وهبة عمرو وهبة على فيسبوك تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي عمرو وهبة على تعيين أيمن الرمادي
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