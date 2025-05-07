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محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "سهران على النيل"

05:35 م الأربعاء 07 مايو 2025

محمد رمضان

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سهران على النيل"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج رمضان للأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ونشر البوستر العمل، وعلق قائلًا: "يارب تعجبكم أغنيتي الجديدة".

يُذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أيضًا أغنية "رمادونا"، عبر منصة "يوتيوب".

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

محمد رمضان

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