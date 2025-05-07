نور إيهاب ومحمد الشرنوبي في كواليس تصوير فيلم "الساعة 7"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب جمهورها صورة جديدة جمعتها بالفنان محمد الشرنوبي، من كواليس فيلمهما الجديد "الساعة 7"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد الشرنوبي ونور إيهاب، كل من: محمد ثروت، أحمد الرافعي، ندى موسى، محمود حافظ، أحمد الأزعر، نادين، ويظهر الفنان بيومي فؤاد كضيف شرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.

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