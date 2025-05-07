بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها ولاقت إعجاب متابعيها.



ونشرت "ملك"، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان أنيق باللون الوردي.

ولاقت الصور تفاعل كبير من الجمهور وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "حبيبتي يا القمر، عسل، جميلتنا، جمالك، ماشاء اله، جميلة الجميلاد، عود فرنساوي، والله العظيم في منتهى السكر والشياكة، زي القمر يا ملوكة".

يذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "سيد الناس"، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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