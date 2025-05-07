نجل راندا البحيري يخرج عن صمته: "مش هسيب ماما في اللي هي فيه"

كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الطفل ياسين الأشروبي، نجل الفنانة راندا البحيري، حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه على "فيسبوك"، تحدث فيها عن والدته والدعم الذي يقدمه لها في ظل ما تمر به من ضغوط.

وكتب ياسين في منشوره: "أنا ياسين الأشروبي، أيام وهتم 15 سنة، شاب مصري من حي الجيزة، ومواليد ميدان التحرير وسط البلد، اتربيت في وسط البلد والجيزة وليا أصحاب في مصر كلها، وأنا ابن الفنانة والأم الجميلة راندا البحيري، وكلي فخر إني ابنها".

وأضاف: "أنا مش هسيب ماما في اللي هي فيه ولا في الظلم اللي بتتظلمه يوميًا، أنا كمان اتظلمت وكلكم عارفين من مين، وهي كمان اتظلمت كتير أوي أوي، ودايمًا بتصدر الوش المبسوط، وإنها مش مضايقة، إنما بتعاني من حاجات كتير ومن مضاعفات".

وتابع قائلاً: "كانت بتتهدد وبيحصل معاها حاجات كتير وحشة، أي حد مكانها مكنش هيتحملها، ربنا يخليكي ليا يا ماما ودايمًا تكوني في أحسن حال، وربنا ما يحرمنيش منك أبدًا".

وعلقت الفنانة راند البحيري على منشور نجلها: "يا حبيبي ربنا يخليك ليا و يبعد عننا كل الناس الوحشة".

ولقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، ورسائل دعم ومساندة.

وكانت آخر مشاركات راندا البحيري بفيلم "دولارات دولارات" عام 2023 وسط مشاركة عدد من نجوم السينما المصرية وهم الفنان نضال الشافعي، الفنانة منة فضالي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة هالة فاخر، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.



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