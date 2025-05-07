صادق الصباح يعلن عن الجزء السادس من "المداح" في رمضان 2026 بعنوان "أسطورة النهاية"

كتبت- نوران أسامة:

أعلن المنتج صادق الصباح عن تقديم الجزء السادس من مسلسل "المداح" في موسم دراما رمضان 2026، تحت عنوان "المداح: أسطورة النهاية".

وقال الصباح خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم": "مفيش مشروع رمضاني بيحكي عن نفس الموضوع وهو قماشة عريضة يمكن أن يحكي عنها كثيرًا، قلت سابقًا إن الجزء الخامس بعد 150 حلقة هو الأخير لأن كل الفريق من حقه يقدم شيئًا جديدًا، وده حقهم".

وأضاف: "لكن المشكلة، أول 10 أيام في رمضان حقق المسلسل نجاح رهيب، لهذا السبب طلب منا أن نقدم الموسم السادس، إنما هكشف سر وهو إنه سنطلق عليه "أسطورة النهاية".

كما كشف الصباح عن مشروع جديد سيجمعه مع الفنان حمادة هلال في رمضان 2027، قائلاً: "سنقدم مع حمادة هلال فكرة حبينها واشتغلنا عليها وعمل جديد ولدينا فكرة بدأنا نطورها والعمل عليها".

يُذكر أن حمادة هلال شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "المداح ٥ - أسطورة العهد"، إلى جانب نخبة من النجوم منهم: غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، مي كساب، يسرا اللوزي، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، غادة طلعت، وخالد سرحان. العمل من إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضًا:

تتوالى المفاجآت.. تفاصيل جديدة حول تعاقد حكيم مع روتانا- صور

"شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان

نادر أبو الليف يعلن استعادة شقة والديه بعد نزاع قضائي: "الحمد لله على العدل"

أحمد حاتم عن دوره في "الملحد": "عامله لوجه الله.. والدور مش عن الإلحاد بشكل عام"