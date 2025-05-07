اتهامات "الجمع بين زوجين" تطاردها.. من هي أحلام العجارمة؟

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الإعلامية والفنانة الأردنية أحلام العجارمة، قوائم مواقع التواصل، مع عودة الجدل المثار حول زواجها من لاعب منتخب مصر السابق أحمد المحمدي.

وأثار رجل الأعمال وليد سقالاكي "لبناني ويحمل الجنسية التركية" الجدل مجددا حول الإعلامية والفنانة الأردنية أحلام العجارمة، بدعوى جمعها بين زوجين، هو ولاعب منتخب مصر السابق أحمد المحمدي.

من هي؟

بدأت أحلام العجارمة عملها الإعلامى بقناة "سيتى سفن تي" التي تقدم برامجها باللغة الإنجليزية.

عملت في قنوات دبي، والعربية، وروتانا خليجية، والقناة التركية الناطقة بالعربية TRT.

شاركت في المسلسل السوري "الطواريد".

في عام 2021، بدأ النزاع القضائي بينها وبين زوجها رجل الأعمال وليد سقالاكي .

أثارت أحلام ، عبر صحتها في موقع "إكس"، الجدل حول واقعة خطف نجلها، إذ أعلنت في 5 يوليو 2022، عن خطفه، وكتبت: "أصعب أيام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل ، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت".

ومن جانبه نفى "سقالاكي" إدعاءات خطف الطفل، ونشر عبر صفحاته في مواقع التواصل، مقطع فيديو يؤكد فيه أن الطفل كان معه ولم يتعرض لأي مكروه، مشيرا إلى أن زوجته هي من اختلقت هذه القصة، مشيراً إلى وجود قضية في المحاكم منذ 10 أشهر، ويجري الفصل فيها.

وأعلنت أحلام العجارمة، عبر صفحتها في موقع "إكس"، لجوئها إلى القضاء التركي، وكتبت: "أعتذر بشدة من جميع وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن عدم الإدلاء بأي معلومات إضافية حول القضية كونها أصبحت بعهدة السلطات القضائية وبيد المحاكم التركية وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن سير إجراءات التحقيق. أعدكم جميعاً بعد انتهاء التحقيق والقصاص من الفاعل وفق القانون بالكشف عن بعض الحيثيات الأخرى التي تجنبت الحديث عنها حرصا على احترام المسار القانوني".

نشر "سقالاكي" عبر صفحاته في موقع "تيك توك"، فيديوهات عديدة، تهاجم أحلام .

في نوفمبر 2024، نشر وليد سقالاكي، عبر تطبيق تيك توك، مقطع فيديو ، أعلن فيه عن زواج لاعب منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي السابق أحمد المحمدي، من الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، في يونيو من نفس العام، رغم أنه "سقالاكي" لم يطلقها.

فيديو أحلام وابنها

من تاريخ

5/7/2022

اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل 😞💔



وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت. pic.twitter.com/dIqjKqbR9R — #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 22, 2022

فيديو رد وليد سقالاكي

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فيديو وليد سقالاكي