حلا شيحة تظهر بالحجاب والمصحف.. وهنا الزاهد تعلق

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية الحجاب وتمسك بمصحف، معبرة عن إعجابها بأجواء الطقس، وموجهة رسالة روحانية لمتابعيها.

وعلقت حلا على الفيديو قائلة: "هداية الأنبياء والرسل بدأت بالتفكر أولًا، زي سيدنا إبراهيم عليه السلام، التفكر خلاه يلمس أن الله واحد، ليس كمثله شيء، وهو اللي خلاه يكسر الأصنام وميخافش من النار، وكان بسبب التفكر في آيات الله الكونية، عرف رب العالمين، وبقى قلبه كله يقين بوحدانية الله، وقدرته في خلقه".

وأضافت: "كل ده بدأ بعبادة التفكر في آيات الله الكونية، كل شيء في الكون دال على الله... سبحان الله".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على الصورة قائلة: " إنتي أطيب وأنقى قلب".

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

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