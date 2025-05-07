أحمد حاتم عن دوره في "الملحد": "عامله لوجه الله.. والدور مش عن الإلحاد بشكل عام"

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد حاتم، خلال لقائه في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس، عن كواليس تجسيده لشخصيته في فيلم "الملحد"، مؤكدًا أنه لم يشعر بالخوف من تقديمها رغم حساسية الموضوع.

وقال حاتم: "أنا مش شخص ملحد على الإطلاق، أنا مؤمن وده فضل كبير من ربنا، وعشان كده معنديش رهبة في التعامل مع النوع ده من الأدوار، لما جالي الدور حسيت إني أنسب واحد يعمله، مع إنه فيه كلام قوي، لكن محستش إني خايف خالص".

وتابع: "أنا كل مقاصدي ربنا أعلم بيها، وحاجات شايفها كويسة جدًا وعاملها لوجه الله، وأنا مش بتكلم عن الإلحاد بشكل عام، لكن عن شخصية (يحيى) اللي ألحد نتيجة ظروف معينة، وده ليه علاقة بوالده وتربيته القصة بتتكلم في ده".

وعن عدم عرض الفيلم، قال: "الموضوع مهزنيش، بس حسيت الموضوع كبير، وقت لما منزلش كنت حاسس إنه عادي هينزل لكن لما الفيلم منزلش فعليًا، الموضوع ممكن يكون أكبر من الطريقة اللي أنا كنت واخدها بيها، وفيه ناس كانت بتقولي متزعلش، وأنا فعلًا مكنتش زعلان، ممكن يكون أحسن وقت مش دلوقتي للناس إنها تستقبله".

وتعرض فيلم "الملحد" لانتقادات بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر بعدها هاشتاج بمقاطعة الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتدور أحداث الفيلم حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين

View this post on Instagram A post shared by Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia)



اقرأ أيضًا:

روجينا تهنئ رنا رئيس بزفافها: "أحلى عروسة وأحلى أم عروسة"

تتوالى المفاجآت.. تفاصيل جديدة حول تعاقد حكيم مع روتانا- صور

"شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان

نادر أبو الليف يعلن استعادة شقة والديه بعد نزاع قضائي: "الحمد لله على العدل"