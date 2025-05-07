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منتج "سيد الناس" يرد على الانتقادات: "كل الناس كانت بتصرخ في المسلسل"

01:22 م الأربعاء 07 مايو 2025

المنتج صادق الصباح

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كتبت- سهيلة أسامة:

علق المنتج صادق الصباح على الانتقادات التي طالت مسلسل "سيد الناس"، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، بأداء الممثلين ونبرة الصوت العالية في كثير من المشاهد.

وقال "الصباح" خلال استضافته في أحد البرامج: "الحقيقة إن الانتقادات على مسلسل سيد الناس كانت كثيرة، أنا بالنسبالي، مستمتعتش بموضوع الصوت العالي، وخاصة كمان بعتقد إن كل الناس كانت بتصرخ في المسلسل"

وتابع: "هذا لم يكن شيء إضافي، لكن هناك جمهور يفضل هذا النوع من الصخب".

يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، محمود قابيل، ياسين السقا، جوري بكر، وإنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.

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المنتج صادق الصباح مسلسل سيد الناس دراما رمضان 2025
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