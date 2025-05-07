تأجيل حسم النزاع القضائي حول أغنية أحمد سعد لهذا السبب

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المنتجة سعاد طه، تطورات جديدة عن النزاع القضائي، بينها وبين المطرب أحمد سعد، وشركات "مزيكا"، و"الصباح" المنتجة لمسلسل "سيد الناس"، بعد حذفها من موقع يوتيوب.

المنتجة سعاد طه، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قالت: "محكمة القاهرة الإقتصادية، في جلستها أمس الثلاثاء، أجلت حكمها إلى الشهر المقبل، لعرض تقرير الخبير الفني، وحسم موقف التعدي على لحن أغنية "قفلت في وش الجدع"، التي قمت بإنتاجها وقدمتها المطربة سمارة، واستغلاله دون وجه حق في أغنية "جدع"، التي قدمت في دعاية المسلسل، ونسبه إلى ملحن أخر".

أغنية "قفلت في وش الجدع" ، من كلمات هاني لشهب، وألحان وتوزيع علاء غنيم ، وغناء سمارة.

أغنية "جدع"، التي قدمها المطرب أحمد سعد، من كلمات الشاعر عصام حجاج، الحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

من ناحية أخرى، تعاقد المطرب أحمد سعد، مع مجموعة روتانا للموسيقى، لطرح أغانيه وتنظيم حفلاته، وذلك بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.