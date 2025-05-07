إعلان

ظافر العابدين ينضم لفريق عمل فيلم "السلم والثعبان 2"

12:35 م الأربعاء 07 مايو 2025

ظافر العابدين ينضم لفريق عمل السلم والتعبان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "السلم والثعبان 2" انضمام الفنان التونسي ظافر العابدين إلى أبطال العمل.

ونشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "إنستجرام" صورًا للفنان ظافر العابدين من كواليس التحضيرات، معلقة: "متحمسين جداً نعلن إن النجم ظافر العابدين هيكون مفاجأة فيلم السلم والثعبان: أحمد وملك. استنوا حاجة غير متوقعة تماماً، ودي البداية بس!"

وكان المخرج طارق العريان كشف خلال حضوره حفل "Joy Awards" عن تفاصيل المشروع المنتظر، مشيرًا إلى أن الفيلم سيضم في بطولته أيضًا الفنان عمرو يوسف والفنانة منة شلبي.

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم "السلم والثعبان" عُرض عام 2001، وشارك في بطولته كل من هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، مها عمار، رجاء الجداوي، وطارق التلمساني، وكان من إخراج طارق العريان.

اقرأ أيضًا:

تتوالى المفاجآت.. تفاصيل جديدة حول تعاقد حكيم مع روتانا- صور

"شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان

اقرأ أيضًا:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لمشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي"

تتوالى المفاجآت.. تفاصيل جديدة حول تعاقد حكيم مع روتانا- صور

"شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان

ظافر العابدين فيلم السلم والثعبان 2 أبطال العمل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق
أرخص 3 سيارات أوروبية جديدة في مصر.. تبدأ من 695 ألف جنيه
مصر تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وضبط النفس
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة