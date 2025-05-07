ظافر العابدين ينضم لفريق عمل فيلم "السلم والثعبان 2"

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "السلم والثعبان 2" انضمام الفنان التونسي ظافر العابدين إلى أبطال العمل.

ونشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "إنستجرام" صورًا للفنان ظافر العابدين من كواليس التحضيرات، معلقة: "متحمسين جداً نعلن إن النجم ظافر العابدين هيكون مفاجأة فيلم السلم والثعبان: أحمد وملك. استنوا حاجة غير متوقعة تماماً، ودي البداية بس!"

وكان المخرج طارق العريان كشف خلال حضوره حفل "Joy Awards" عن تفاصيل المشروع المنتظر، مشيرًا إلى أن الفيلم سيضم في بطولته أيضًا الفنان عمرو يوسف والفنانة منة شلبي.

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم "السلم والثعبان" عُرض عام 2001، وشارك في بطولته كل من هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، مها عمار، رجاء الجداوي، وطارق التلمساني، وكان من إخراج طارق العريان.

اقرأ أيضًا:

تتوالى المفاجآت.. تفاصيل جديدة حول تعاقد حكيم مع روتانا- صور

"شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان

اقرأ أيضًا:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لمشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي"

تتوالى المفاجآت.. تفاصيل جديدة حول تعاقد حكيم مع روتانا- صور

"شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان