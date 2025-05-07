نادر أبو الليف يعلن استعادة شقة والديه بعد نزاع قضائي: "الحمد لله على العدل"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المطرب نادر أبو الليف عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن انتهاء نزاع قانوني، بشأن شقته، بالإسكندرية.

وقال أبو الليف في منشوره: "الحمد لله والشكر لله، تم تشميع شقة والدي ووالدتي القائمة بشاطئ جليم على البحر، كما تم طرد الشخص قاعد فيها "بلطجي" هو وزوجته وأولاده، ومش عايز يعطينا حقنا في ورثنا الشرعي، وكان عامل حيازة على الشقة لزوجته".

ووجه الفنان الشكر إلى القضاء المصري قائلاً: "أشكر قضاء مصر العادل، وأشكر كل السادة الضباط بشرطة قسم رمل أول بالأسكندرية"

واختتم منشوره قائلًا: "بأمر الله، انتظروا مني مفاجآت، وكله بالقانون والصح، لأني ماليش في الشمال والحمد لله".

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