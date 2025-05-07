بعد انطلاق بطولة العالم العسكرية للفروسية.. يوسف الشريف يتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان يوسف الشريف تريند محرك البحث "جوجل"، بعد أن شارك جمهوره أحدث ظهور له مع الفنانة يسرا، أثناء مشاركتهم في حفل الافتتاح العالمي للنسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر يوسف مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: " "من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تشرفت بمشاركتي في حفل الافتتاح العالمي للنسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية".

وأضاف "الشريف": "شكراً لكل اللي تعبوا وسهروا على تنظيم الحدث الرائع، وفخور بكوني جزءًا من هذه الليلة".

شارك النجم يوسف الشريف في الحفل، وظهر على المسرح قائلا: "تعاقبت العصور وظلت خيول مصر درعًا يحمي الأرض والناس، ولما جه الأيوبيين والمماليك وغيرهم كُتبت فصول المجد بسروج صلبة وسيوف لا تنام، وأثبت التاريخ أن المصريين حماة لا غزاة، وعلى مر الزمان كان السطر الأول دوما في كتاب النصر للخيالة والفرسان، والنهادرة فرسان مصر لهم أشكال كتير للدفاع عن أرضهم، والتحديات مستمرة وكل ما كانت التحديات كبيرة كانت الحكمة حكمة الفرسان، وفرسان هذا الزمان عارفين أن الأمانة اللي استلموها غالية غالية زي روح كل إنسان، فسلام على الإنسان على كل إنسان، وسلام على كل الفرسان".

جدير بالذكر أن البطولة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة بشكل عام والفروسية بشكل خاص، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.