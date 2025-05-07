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روجينا تهنئ رنا رئيس بزفافها: "أحلى عروسة وأحلى أم عروسة"

11:52 ص الأربعاء 07 مايو 2025
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    روجينا وزجها الفنان أشرف زكي ونجوم الفن في حفل زفاف رنا رئيس
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    روجينا وماجد المصري
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كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة الفنانة الشابة رنا رئيس بمناسبة زفافها، والذي أُقيم مساء الإثنين على شاب من خارج الوسط الفني، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشرت روجينا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ألف مليون مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك إنتي ويسري، ودايمًا في حب وسعادة.. أحلى عروسة وأحلى أم عروسة في الدنيا".

وظهرت روجينا في الصور برفقة العروسين، وزوجها الفنان الدكتور أشرف زكي، إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم: بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، ودنيا عبد العزيز.

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

كما شاركت رنا رئيس في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وآخرين، ومن إخراج محمد سامي.

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روجينا رنا رئيس الدكتور أشرف زكي
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