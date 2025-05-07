تتوالى المفاجآت.. تفاصيل جديدة حول تعاقد حكيم مع روتانا- صور



كتب- هاني صابر:

وقع النجم حكيم، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، وذلك بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

وعقب انتهاء المفاوضات وتوقيع العقود، حرص النجم حكيم على توثيق هذه اللحظة والتقاط صور تذكارية مع مسئولي روتانا.

وقالت "روتانا" في بيان صحفي: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقد فني مع النجم الشعبي حكيم، أحد أبرز نجوم جيله بالأغنية الشعبية في خطوة استراتيجية تهدف تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخه الفني.

وأعرب حكيم، عن سعادته بإنضمامه إلى روتانا التي تعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى.

وأضاف أنه يتطلع لتقديم أعمال غنائية جديدة ومميزة ومفاجآت تليق بالجمهور العربي في كل مكان.