"شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة كندة علوش، ضيفة ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "ON".

كشفت كندة تفاصيل رحلتها مع مرض سرطان الثدي، مؤكدة أنها واجهت التجربة بقدر كبير من الصبر والسكينة والإيمان، رغم كل صعوباتها.

وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت كندة: "ربنا نزل عليّا سكينة ما كنتش أتخيلها، لما وصلت نتيجة الفحص على البيت وعرفت، حسيت بسلام غريب، حتى لما الطبيبة قالت لي إنها شاكّة في شيء مش كويس، مكنتش خفت قلت عادي. أنا أصلاً مش من الناس اللي بتخاف على صحتها أوي".

وأضافت: "وقت ما تأكدت الإصابة، حسيت بتقبل تام ورضا، قلت لنفسي "ربنا كتبلى كده، وخلاص".

وتابعت: "لكن لحظة الالم لم تكن مرتبطة بنفسها فقط، بل عندما علمت بإصابة والدتها بالمرض في الوقت ذاته، كانت أصعب لحظة كانت لما عرفت إن أمي كمان مصابة، مريت بانتكاسة مرضية أثناء العلاج لكن رغم كده كنت بحاول أعدّي التجربة بسلاسة وربنا ادانى سلام نفسي حقيقي، مكنش فيه نقطة سودا أو صدمة نفسية عنيفة أو شيء عملي تروما".

وعن تأثير العلاج الكيماوي، أوضحت كندة:"شعري وقع جزء كبير منه، لكنه ما وقعش كله، كان خفيف. اشتريت باروكة بس ما لبستهاش".

واختتمت حديثها: "لما حد بيمر بنفس التجربة بكلمه وبقوله كل اللي اتقال لي، وبحاول أكون مصدر قوة ودعم ليه".

مسلسل إخواتي تأليف مهاب طارق، بطولة كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، إخراج محمد شاكر خضير.

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