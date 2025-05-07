"ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها

كتب - معتز عباس:

خطفت والدة الفنانة رنا رئيس أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لها من حفل زفاف ابنتها على رجل الأعمال الشاب يسري علي.

وانتشرت صورًا ومقاطع فيديو لرقص رنا مع والدتها في حفل الزفاف، والتي نالت إعجاب المتابعين، بسبب جمالها وصغر سنها الذي أدهش جماهير السوشيال ميديا.

زينب حسن خبيرة التجميل، هي والدة الفنانة رنا رئيس والتي أشرفت على تجهيز ابنتها قبل زفافها.

وجاءت تعليقات المتابعين والجمهور، كالتالي: "وين مامتها بالله عليكم"، "ماما حلوة"، "معقولة!.. إزاي دي ماما"، "هيا فين أمها معلش"، "والدتها إيه دي أختها".

واحتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها الإثنين، على رجل الأعمال يسري علي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة والمقربين، ونجوم الفن والغناء.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أشرف زكي وزوجته روجينا، تامر حسني، وفاء عامر، سلوى عثمان، داليا البحيري، بشرى، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، كارمن سليمان، ماجد الكدواني، حنان مطاوع، بسمة، وريهام عبد الغفور، ماجد المصري، مصطفى حجاج، مريم الجندي، الراقصة دينا، إيهاب فهمي، مصطفى عماد، إسماعيل فرغلي، خالد سرحان، الاستايلست هاني البحيري، ملك زاهر، حسن شاكوش.

وشاركت رنا رئيس شاركت في مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في رمضان 2025 ، بطولة كوكبة من النجوم، وهم عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، ريم مصطفى، تأليف وإخراج محمد سامي.

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