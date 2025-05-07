بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها، أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أجمل واحدة، بحبك أوي، رقيقة جدًا، أجمل واحدة من غير مجهور، ربنا يحفظك، من غير مكياج تجنني، بسبوسة التوب، سكرة".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

اقرأ أيضًا:

مجدي الهواري ينشر صورة من حفل زفاف رنا رئيس

رانيا فريد شوقي عن شقيقتها الراحلة ناهد: كانت إنسانة محبة للحياة ودمها خفيف



