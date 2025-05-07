حدث بالفن | عيد ميلاد بنات تامر حسني وجورجينا تثير الجدل وأغنية خاصة في حفل زفاف رنا رئيس

كشف الفنان عمرو وهبة، عن دعمه لمطالب منع مشاركة الدي جي الألمانية ماريا مونكسير، في المهرجان الموسيقي "sandbox" المقام في البحر الأحمر.

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