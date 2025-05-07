حدث بالفن | عيد ميلاد بنات تامر حسني وجورجينا تثير الجدل وأغنية خاصة في حفل زفاف رنا رئيس
12:02 ص الأربعاء 07 مايو 2025
كشف الفنان عمرو وهبة، عن دعمه لمطالب منع مشاركة الدي جي الألمانية ماريا مونكسير، في المهرجان الموسيقي "sandbox" المقام في البحر الأحمر.
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كلية الآثار جامعة عين شمس حسام طنطاوي حدث بالفن تامر حسني جورجينا رنا رئيس حفل زفاف رنا رئيس بسمة بوسيل جنيفر لوبيز ليلى زاهر هشام جمال
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