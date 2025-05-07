إيمان العاصي جريئة وهنا الزاهد بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا البحيري

تألقت الفنانة داليا البحيري في أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها في حفل الفنانة رنا رئيس، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة جريئة ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نور إيهاب

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب جمهورها، صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

نورهان منصور

ظهرت الفنانة نورهان منصور مع صديقاتها داخل "الجيم"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض.

أية سماحة

شاركت الفنانة الشابة أية سماحة جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

تستمتع الفنانة مي سليم بعطلتها الصيفية، وشاركت جمهورها صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة لها أثناء تناولها وجبة الفطور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أتمنى لكم يوم جميلًا".

أيتن عامر

ظهرت الفنانة أيتن عامر بإطلالة كاجوال، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.