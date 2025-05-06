فاطمة الكاشف تشارك في مسلسل "حرب الجبالي"

كتبت- منال الجيوشي

تشارك الفنانة فاطمة الكاشف في مسلسل "حرب الجبالي" المقرر عرضه يوم 18 مايو على قناة MBC مصر

وتقدم فاطمة الكاشف ضمن أحداث العمل شخصية "فاطمة"، والدة هاجر عفيفي

يضم العمل كوكبة من النجوم، منهم: أحمد رزق، رياض الخولي، سوسن بدر، هبة مجدي، انتصار، أحمد خالد صالح، نسرين أمين، صلاح عبد الله، لقاء سويدان، دنيا المصري، فردوس عبد الحميد، عزة لبيب، ريم أحمد، وهاجر عفيفي.

حرب الجبالي من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح، ويعد من أقوى الأعمال المنتظرة في موسم مايو.