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فاطمة الكاشف تشارك في مسلسل "حرب الجبالي"

11:50 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الفنانة فاطمة الكاشف

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كتبت- منال الجيوشي

تشارك الفنانة فاطمة الكاشف في مسلسل "حرب الجبالي" المقرر عرضه يوم 18 مايو على قناة MBC مصر

وتقدم فاطمة الكاشف ضمن أحداث العمل شخصية "فاطمة"، والدة هاجر عفيفي

يضم العمل كوكبة من النجوم، منهم: أحمد رزق، رياض الخولي، سوسن بدر، هبة مجدي، انتصار، أحمد خالد صالح، نسرين أمين، صلاح عبد الله، لقاء سويدان، دنيا المصري، فردوس عبد الحميد، عزة لبيب، ريم أحمد، وهاجر عفيفي.

حرب الجبالي من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح، ويعد من أقوى الأعمال المنتظرة في موسم مايو.

الفنانة فاطمة الكاشف فاطمة الكاشف في مسلسل حرب الجبالي مسلسل حرب الجبالي
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