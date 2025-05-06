بعد التوقيع مع محمد منير وأحمد سعد.. روتانا تتعاقد مع حكيم (تفاصيل)

كتب - معتز عباس:

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تعاقدها مع المطرب الشعبي حكيم، لتوسيع حضورها في الساحة الغنائية المصرية والعربية، في خطوة استراتيجية تستهدف إثراء مكتبتها الفنية بأصوات موسيقية متنوعة.

وقع الاتفاقية سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، والفنان حكيم، والتي تتضمن إنتاج وتوزيع وتسويق أعماله الغنائية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من التعاقدات التي تجريها روتانا مع كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، كان آخرهم الفنان محمد منير والفنان أحمد سعد.

تفاصيل التعاقد:

شملت الاتفاقية بنود تولي المجموعة الإنتاج الغنائي وتوزيع وتسويق هذه الأعمال، كذلك أمور التعاون في مجال الإنتاج الفني المتعلق بالحفلات خارج مصر، والتي سيكون حكيم أحد أبرز نجومها.

وتواصل مجموعة روتانا للموسيقي تسجيل حضورها القوي في السوق المصري، وتأكيدًا على هذا، تتوالى المفاجآت بإعلان سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، عن تعاقد المجموعة مع النجم المصري حكيم، ليُشكّل إضافة هامة من خلال اللون الغنائي الذي يُقدّمه وشعبيته في مصر.

يذكر أن روتانا وقعت مؤخرًا مع الكينج محمد منير، والنجم أحمد سعد، عقودًا فنيًا، ليكونا أبرز نجوم روتانا الفترة المقبلة.

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