بالصور| هنا الزاهد تفاجئ المتابعين بـ 7 إطلالات مختلفة.. كيف ظهرت؟

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، لتنال إعجاب الجمهور.

ونشرت هنا مجموعة صور مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت:" اليوم، اختياراتي للعطلة الصيفية".

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ما في أجمل"، "كل الصور تحفة"، "أحلى واحدة في الدنيا"، "أجمل امرأة".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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